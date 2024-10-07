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В СВР раскрыли планы Киева по захвату и минированию Курской АЭС

По словам Сергея Нарышкина, последствия захвата российской АЭС могли бы быть сравнимы с катастрофой в Чернобыле.
Алексей Курильченко 2024-10-07 15:03:08
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

План украинских боевиков по вторжению в Курскую область включал в себя захват и минирование Курской атомной электростанции. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа с. г. предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС», - говорится в сообщении на сайте СВР РФ.

При этом помощь в осуществлении вторжения киевскому режиму оказывала американская разведка, которая передавала снимки территорий Курской и Белгородской областей с разведывательных спутников. Если бы украинским боевикам удалось осуществить минирование Курской АЭС, Европу ждала бы катастрофа, сравнимая с аварией на Чернобыльской АЭС.

Также Нарышкин заявил, что западные спецслужбы, в частности британская MI6, готовили украинских диверсантов, которые должны были осуществить провокации на территории нескольких российских АЭС.

#в стране и мире #АЭС #Украина #Сергей Нарышкин #СВР РФ #провокации
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