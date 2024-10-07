Нарышкин заявил о подготовке Западом украинских ДРГ для провокаций на АЭС

Спецслужбы Запада, в частности британская MI6, готовили украинские диверсионные группы для совершения провокаций на нескольких российских атомных электростанциях. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане.

«Имеющиеся данные указывают на то, что западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, вели системную подготовку украинских ДРГ для организации провокаций на ряде атомных электростанций в России», - говорится в сообщении на сайте СВР РФ.

По данным ведомства, британская и украинская разведки готовили, помимо прочего, операцию по подрыву линий электропередачи, которые связывают АЭС с российской энергосистемой.

Также в СВР заявили о том, что ВСУ планировали при вторжении в Курскую область захватить и заминировать Курскую АЭС. Последствия этого могли бы быть сравнимы с чернобыльской катастрофой.