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ВСУ потеряли более 150 боевиков на Курском направлении за сутки

Также враг лишился трех боевых бронированных машин, двух арторудий, четырех минометов и двух автомобилей.
2024-10-07 14:39:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Противник потерял более 150 боевиков на Курском направлении за сутки. Об этом сообщает МО РФ.

Помимо живой силы, противник в течение суток лишился трех боевых бронированных машин, двух артиллерийских орудий, четырех минометов и двух автомобилей.

С начала боев в Курской области потери ВСУ в личном составе превысили 21 тысячу человек. За этот период времени на Курском направлении уничтожены 136 танков ВСУ, 66 БМП, 98 БТР, 888 боевых бронированных машин.

Кроме того, враг потерял 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, 45 станций РЭБ, девять контрбатарейных РЛС, три РЛС ПВО.

ВС РФ верно и методично выдавливают противника из Курской области. Минобороны регулярно публикует снятые с дронов кадры поражения ВСУ в регионе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ
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