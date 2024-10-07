Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотниками в приграничном районе Курской области.

Этот объект был вскрыт в ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север».

Определив и подтвердив точные координаты неприятеля, российские военнослужащие приняли решение нанести удар.

Врага решили уничтожить при помощи артиллерии. Ее навели при помощи беспилотных летательных аппаратов. Удар оказался точным - пункт управления беспилотниками противника был уничтожен.

Ранее сообщалось, что операторы российского «Ланцета» уничтожили украинскую самоходку в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.