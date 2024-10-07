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Артиллеристы ВС РФ разнесли пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

Удар артиллерии навели при помощи расчетов беспилотных летательных аппаратов.
2024-10-07 11:07:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотниками в приграничном районе Курской области. 

Этот объект был вскрыт в ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север». 

Определив и подтвердив точные координаты неприятеля, российские военнослужащие приняли решение нанести удар. 

Врага решили уничтожить при помощи артиллерии. Ее навели при помощи беспилотных летательных аппаратов. Удар оказался точным - пункт управления беспилотниками противника был уничтожен. 

Ранее сообщалось, что операторы российского «Ланцета» уничтожили украинскую самоходку в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #бпла #Курская область #уничтожение
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