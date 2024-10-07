Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотниками в приграничном районе Курской области.
Этот объект был вскрыт в ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север».
Определив и подтвердив точные координаты неприятеля, российские военнослужащие приняли решение нанести удар.
Врага решили уничтожить при помощи артиллерии. Ее навели при помощи беспилотных летательных аппаратов. Удар оказался точным - пункт управления беспилотниками противника был уничтожен.
Ранее сообщалось, что операторы российского «Ланцета» уничтожили украинскую самоходку в Сумской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»