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Массовое ДТП в подмосковном Серпухове унесло жизни трех человек

В результате происшествия еще трое получили травмы.
Глеб Владовский 2024-10-07 14:19:06
© Фото: ГУ МВД России по Московской области © Видео: МВД России

Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в подмосковном городском округе Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Уточняется, что трагедия произошла на 103-м км трассы М-2 «Крым».

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека погибло, трое получили телесные повреждения», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что 12 человек пострадали в смертельном ДТП под Волгоградом, в результате которого зафиксировали один летальный исход.

#Подмосковье #ДТП #пострадавшие #Серпухов
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