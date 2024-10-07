Массовое ДТП в подмосковном Серпухове унесло жизни трех человек

Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в подмосковном городском округе Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Уточняется, что трагедия произошла на 103-м км трассы М-2 «Крым».

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека погибло, трое получили телесные повреждения», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что 12 человек пострадали в смертельном ДТП под Волгоградом, в результате которого зафиксировали один летальный исход.