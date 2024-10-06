Двенадцать человек пострадали в смертельном ДТП под Волгоградом

Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия под Волгоградом. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, трагедия произошла на 705-ом километре автодороги Р-229 «Самара-Пучагев-Энгельс-Волгоград».

«Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель иномарки погиб», - рассказал врио начальника Госавтоинспекции Отдела МВД России по Быковскому району.

Пострадавшие пассажиры и водитель микроавтобуса обратились за медицинской помощью.

В прокуратуре по региону добавили, что из числа доставленных в больницу пятеро детей, трое женщин и двое мужчин. Возбуждено уголовное дело, проводится следствие.