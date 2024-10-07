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Россиянам рассказали, что делать при отказе на собеседовании

Таким образом можно показать свою заинтересованность в трудоустройстве в компании.
Глеб Владовский 2024-10-07 13:56:38
© Фото: David Oxberry, moodboard, Globallookpress

Отказ при попытке трудоустройства на ту или иную должность еще не означает, что надо опускать руки. О том, как следует себя вести в подобных ситуациях, рассказал в беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

По его словам, чаще всего отказы поступают в письменной форме с пожеланиями удачи. Гораздо реже ответы приходят в устной форме, но в этом случае можно уточнить, что конкретно стало причиной принять решение.

«Если вам отказали в письменной форме, то стоит поблагодарить компанию за обратную связь. Если вас попросят вернуться с обратной связью по процессу подбора или качеству тестового задания, сформулируйте по пунктам вашу позицию. Позитивный настрой, как правило, фиксируется рекрутерами», - цитирует слова собеседника телеканал.

Семеренко также подчеркнул, что в случае отказа стоит вежливо спросить о других возможных вакансиях компании и попросить дополнительное тестовое задание. Кроме того, нужно проводить анализ обратной связи от работодателя.

Ранее HR-эксперт Мурадян рассказал, как выпускникам вузов, у которых зачастую нет опыта, найти работу. Прежде всего следует обращаться за помощью в карьерный центр своего университета. 

#в стране и мире #карьера #трудоустройство #собеседование
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