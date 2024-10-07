Эксперт Вехов назвал самые опасные для пользователей действия в Сети

Для того чтобы обезопасить себя в Сети, необходимо придерживаться простых правил. Они позволят защитить свои личные данные и пресечь заражение устройств вирусами. Об этом «Звезде» рассказал эксперт в области защиты информации Виталий Вехов.

«В зависимости от того, каким сервисом вы пользуетесь и безопасность какого сервиса вы хотите обеспечить, существуют различные правила информационной безопасности. Основными из них являются следующие: никогда не сохранять логин и пароль доступа к своей персональной страничке или ресурса», - рассказал эксперт.

После работы с каким-либо сайтом оттуда стоит стереть всю личную информацию, чтобы в памяти компьютера не оставалось данных доступа к защищенной странице.

«Нельзя ни в коем случае принимать от незнакомых номеров звонки, открывать подозрительную электронную почту, так как там может находиться вредоносное ПО. Желательно пользоваться только доверенными электронными адресами почты. И вести разговор следует только по доверенным телефонным номерам и иным идентификаторам», - заявил эксперт.

Вехов в заключение призвал регулярно обновлять антивирусные программы и следить за актуальностью их версий как минимум раз в неделю.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал, как злоумышленники могут использовать паспортные данные, утекшие в Сеть. Стоит соблюдать правила информационной гигиены, чтобы избежать подобных случаев.