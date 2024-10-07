МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт Вехов назвал самые опасные для пользователей действия в Сети

Основную опасность для пользователей представляют подозрительные письма на электронной почте и устаревшие антивирусы.
Алексей Курильченко 2024-10-07 13:32:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Для того чтобы обезопасить себя в Сети, необходимо придерживаться простых правил. Они позволят защитить свои личные данные и пресечь заражение устройств вирусами. Об этом «Звезде» рассказал эксперт в области защиты информации Виталий Вехов.

«В зависимости от того, каким сервисом вы пользуетесь и безопасность какого сервиса вы хотите обеспечить, существуют различные правила информационной безопасности. Основными из них являются следующие: никогда не сохранять логин и пароль доступа к своей персональной страничке или ресурса», - рассказал эксперт.

После работы с каким-либо сайтом оттуда стоит стереть всю личную информацию, чтобы в памяти компьютера не оставалось данных доступа к защищенной странице.

«Нельзя ни в коем случае принимать от незнакомых номеров звонки, открывать подозрительную электронную почту, так как там может находиться вредоносное ПО. Желательно пользоваться только доверенными электронными адресами почты. И вести разговор следует только по доверенным телефонным номерам и иным идентификаторам», - заявил эксперт.

Вехов в заключение призвал регулярно обновлять антивирусные программы и следить за актуальностью их версий как минимум раз в неделю.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал, как злоумышленники могут использовать паспортные данные, утекшие в Сеть. Стоит соблюдать правила информационной гигиены, чтобы избежать подобных случаев.

#интернет #кибербезопасность #наш эксклюзив #электронная почта #Виталий Вехов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 