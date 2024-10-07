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Нобелевскую премию по медицине вручили открывшим микроРНК ученым

Биологи открыли ее роль в посттранскрипционной регуляции генов.
Глеб Владовский 2024-10-07 13:23:53
© Фото: Steffen Trumpf, dpa, Globallookpress

Американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Соответствующая информация появилась на официальном сайте комитета.

Уточняется, что они открыли микроРНК - новый класс крошечных молекул РНК (рибонуклеиновая кислота), играющих важнейшую роль в регуляции генов.

«Оказалось, что микроРНК имеют фундаментальное значение для развития и функционирования организмов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Амброс и Равкан опубликовали результаты своих исследований еще в 1993 году. Именно они подтолкнули развитие клонирования и секвенирования (определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности биополимеров).

Ранее сообщалось, что в 2023 году Нобелевку вручили создателям вакцины от коронавируса - венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайссману. Премия присуждена за изучение РНК и применение этих знаний в вакцинах от COVID-19.

#нобелевская премия #ученые #микроРНК
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