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Захарова обратила внимание на молчание Запада после атаки на ВГТРК

По словам представителя МИД РФ, западные «защитники прав» не станут высказываться о хакерской атаке на сервисы российского холдинга, хотя обычно они всегда говорят  о недопустимости подобных действий.
Алексей Курильченко 2024-10-07 12:52:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Западные организации, всегда выступавшие против хакерских атак против СМИ, вряд ли осудят попытку взлом сервисов российского холдинга ВГТРК. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Сейчас все защитники прав, свободы слова, которые обычно "впрягаются" по любому поводу - в Госдепартаменте, на Даунинг-стрит, в коллективном Брюсселе, ОБСЕ, Совете Европы, - должны были выступить с коллективным обращением, относительно того, как противоречат международному праву подобные атаки. Но мы прекрасно понимаем, что делать этого они не будут», - заявила Захарова.

По словам дипломата, российские СМИ стали для Запада «объектом нападения». Российская сторона принимает ответные меры, но не станет прибегать к аналогичным преступным действиям. Вопрос о взломе сервисов ВГТРК Россия обязательно поднимут на всех международных площадках.

Напомним, что в ночь на 7 октября онлайн-сервисы холдинга ВГТРК подверглись хакерской атаке. Злоумышленники планировали прервать вещание федеральных телеканалов. В настоящее время специалисты холдинга устраняют последствия вмешательства.

#Мария Захарова #Хакеры #наш эксклюзив #ВГТРК
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