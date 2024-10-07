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Сервисы ВГТРК подверглись хакерской атаке

Хакеры пытались прервать вещание федеральных телеканалов.
Алексей Курильченко 2024-10-07 10:56:23
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Globallookpress

Ночью 7 октября онлайн-сервисы холдинга ВГТРК подверглись хакерской атаке. На данный момент работа сервисов восстановлена, атака не нанесла серьезного ущерба.

Как сообщает Telegram-канал программы «Вести», атака была «беспрецедентной» и направлена на попытку прервать вещание федеральных телеканалов. В настоящее время специалисты холдинга устраняют последствия вмешательства.

Ни одна хакерская организация не взяла на себя ответственность за взлом.

Напомним, что в холдинг ВГТРК входят федеральные каналы «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура», а также более 80 региональных телекомпаний. Также в его составе пять радиостанций - «Радио России», «Маяк», «Культура», «Вести ФМ» и «Юность».

#Хакеры #взлом #ВГТРК
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