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ВСУ дважды за сутки атаковали администрацию городского округа Горловка

Ранее в четверг противник выпустил по Горловке кассетные боеприпасы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Елизавета Кондрикова 2024-10-03 18:07:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские войска дважды за сутки атаковали при помощи беспилотника администрацию городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Он также прикрепил фотографии, на которых видны разбитые окна и поврежденные предметы в здании администрации.

«ВФУ нанесли удар по администрации городского округа Горловка», - написал глава в своем Telegram.

Между двумя ударами дронов прошло 15 минут, следует из сообщений Приходько. Информации о пострадавших нет. 

Ранее сегодня Горловка также подверглась обстрелу ВСУ кассетными боеприпасами, рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

#в стране и мире #беспилотник #ДНР #Горловка #ВФУ #дрон-камикадзе #иван приходько
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