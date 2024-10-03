ВСУ дважды за сутки атаковали администрацию городского округа Горловка

Украинские войска дважды за сутки атаковали при помощи беспилотника администрацию городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Он также прикрепил фотографии, на которых видны разбитые окна и поврежденные предметы в здании администрации.

«ВФУ нанесли удар по администрации городского округа Горловка», - написал глава в своем Telegram.

Между двумя ударами дронов прошло 15 минут, следует из сообщений Приходько. Информации о пострадавших нет.

Ранее сегодня Горловка также подверглась обстрелу ВСУ кассетными боеприпасами, рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.