В Кремле поздравили Путина с днем рождения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков от лица работников администрации поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.

«Сегодня день рождения Путина. Мы, работники администрации президента, пользуясь случаем, поздравляем нашего президента. Присоединяемся к миллионам и миллионам граждан, которые сегодня поздравляют нашего президента», - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также отметил, что Путин не считает свой день рождения поводом для повышенного внимания к своей личности и предпочитает сфокусироваться на работе.

Напомним, что в этом году Владимиру Путину исполнилось 72 года. Ранее с праздником Путина поздравил его коллега, президент Белоруссии Александр Лукашенко.