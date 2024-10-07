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В Кремле поздравили Путина с днем рождения

Дмитрий Песков присоединился к миллионам россиян, поздравляющих российского лидера.
Алексей Курильченко 2024-10-07 12:36:55
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков от лица работников администрации поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.

«Сегодня день рождения Путина. Мы, работники администрации президента, пользуясь случаем, поздравляем нашего президента. Присоединяемся к миллионам и миллионам граждан, которые сегодня поздравляют нашего президента», - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также отметил, что Путин не считает свой день рождения поводом для повышенного внимания к своей личности и предпочитает сфокусироваться на работе.

Напомним, что в этом году Владимиру Путину исполнилось 72 года. Ранее с праздником Путина поздравил его коллега, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

 

#Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #поздравление #день рождения
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