Опорный пункт ВСУ снесло «Ураганом» в районе Часова Яра

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Южная» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра, сообщает Министерство обороны РФ.

На записи, обнародованной ведомством, показано, как артиллеристы делают необходимые вычисления, приводят в боевое положение свою машину, наводятся на цель и ведут огонь. Видно, как с направляющих вылетают реактивные снаряды.

«Залповым огнем опорный пункт ВСУ был поражен. Разведка цели и корректировка огня осуществлялась с использованием беспилотного летательного аппарата», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На кадрах объективного контроля видны результаты попаданий. Отстрелявшись, артиллеристы меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.