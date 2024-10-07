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Опорный пункт ВСУ снесло «Ураганом» в районе Часова Яра

Разведка цели и корректировка огня осуществлялись с использованием беспилотного летательного аппарата.
2024-10-07 12:03:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Южная» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра, сообщает Министерство обороны РФ.

На записи, обнародованной ведомством, показано, как артиллеристы делают необходимые вычисления, приводят в боевое положение свою машину, наводятся на цель и ведут огонь. Видно, как с направляющих вылетают реактивные снаряды.

«Залповым огнем опорный пункт ВСУ был поражен. Разведка цели и корректировка огня осуществлялась с использованием беспилотного летательного аппарата», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На кадрах объективного контроля видны результаты попаданий. Отстрелявшись, артиллеристы меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ураган #ВСУ #РСЗО #МО РФ #СВО
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