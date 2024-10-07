Если бы Запад не поддерживал Украину, то Россия достигла бы целей специальной военной операции за 15 дней, завершив конфликт. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится, Путин достигнет своих целей... Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?» - заявил Боррель в интервью испанской газете 20 Minutos.

Представитель ЕС подчеркнул, что объединение делает все возможное, чтобы киевский режим получил более выгодные условия для ведения переговоров с Россией.

Ранее Боррель повторил призыв позволить Украине наносить удары на аэропорты и «стартовые площадки» на территории России с помощью западного оружия. В Евросоюзе не все согласны с этой мерой, но союзники Киева «обещали поддерживать Украину всем необходимым столько времени, сколько потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой», отметил Боррель.