Технику и живую силу противника на Южно-Донецком направлении поражают FPV-дроны камчатских морпехов. Производят беспилотники там же, на передовой. В мастерской два специалиста - один собирает коптеры, как конструктор, второй - реанимирует их после встречи с врагом.

Ударный беспилотник-камикадзе взлетает в небо. Быстрой и маневренной «птичкой» в виртуальных очках управляет оператор с позывным «Фрегат». «Летать» на дронах он научился еще на гражданке, но здесь - все иначе.

«Конечно отличается. Здесь полеты на дальность, в условиях РЭБ и с боеприпасом. Дрон ведет себя по другому, он более тяжелый, неповоротливый, но можно привыкнуть», - объяснил оператор БПЛА с позывным «Фрегат».

В камчатской бригаде морской пехоты обучение операторов БПЛА длится больше месяца - несколько недель полетов на симуляторе, а после - реальные запуски, чтобы «набить руку».

«Должны быть руки, как у хирурга. Прям потихонечку нужно управлять, если чуть рывок сделаешь, то дрон переворачиваешь и можно запросто его потерять», - отметил оператор БПЛА с позывным «Саян».

Это тестовые полеты, испытания дронов, которые только вернулись с ремонтной мастерской. Работают здесь по принципу конвейера - один устраняет неисправности, другой собирает беспилотники, причем каждый инженер способен справиться с любыми поломками. Если нужно - одноразовый дрон-камикадзе тут превращают в многоразовый - с системой сброса или для разведки. Каждый день из этой мастерской выходят десятки восстановленных «птичек».

«Этот бумеранг осуществил сброс, нагрузка очень большая на него и винтомоторная группа не выдержала. Восстановление произведем очень быстро, замена произойдет в течение 10 мин, "птичка" будет снова готова», - пообещал оператор БПЛА с позывным «Тобол».

Ударные дроны камчатских морпехов успешно поражают скопления живой силы и технику противника на Южно-Донецком направлении, демонстрируя высокую результативность.