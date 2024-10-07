МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вильфанд заявил, что снег накрыл около 45% территории России

Ожидается, что ко второй половине недели, в том числе в Якутии, появится толстый покров снега.
Глеб Владовский 2024-10-07 10:09:04
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Около 45% территории России покрыты снежным покровом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ожидается, что к середине недели до 70% территорий Сибирского и северной части Уральского федеральных округов также засыплет снегом.

«Северные, центральные регионы Дальнего Востока - Чукотка, Магаданская область, север Хабаровского края - везде снег. В Якутии до 22-23 см уже высота снежного наста. Постепенно понижение температуры будет приводить к тому, что все больше территории на этой неделе будет покрываться снегом», - цитирует его слова Life.

Вильфанд также заявил, что к концу недели большая часть Сибири, в том числе Якутия, Амурская область и восток Забайкальского края, окажется в снежном плену.

Ранее синоптик Позднякова в беседе со «Звездой» рассказала, что москвичи увидят первый снег в середине октября. 

#в стране и мире #Погода #Гидрометцентр #снег #Роман Вильфанд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 