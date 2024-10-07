Вильфанд заявил, что снег накрыл около 45% территории России

Около 45% территории России покрыты снежным покровом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ожидается, что к середине недели до 70% территорий Сибирского и северной части Уральского федеральных округов также засыплет снегом.

«Северные, центральные регионы Дальнего Востока - Чукотка, Магаданская область, север Хабаровского края - везде снег. В Якутии до 22-23 см уже высота снежного наста. Постепенно понижение температуры будет приводить к тому, что все больше территории на этой неделе будет покрываться снегом», - цитирует его слова Life.

Вильфанд также заявил, что к концу недели большая часть Сибири, в том числе Якутия, Амурская область и восток Забайкальского края, окажется в снежном плену.

Ранее синоптик Позднякова в беседе со «Звездой» рассказала, что москвичи увидят первый снег в середине октября.