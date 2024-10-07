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В Приморье вынесли приговор за подготовку диверсии на авиабазе ВКС

Террористы получили от четырех до 23 лет лишения свободы.
Глеб Владовский 2024-10-07 10:43:14
© Фото: ЦОС ФСБ РФ © Видео: ЦОС ФСБ РФ

В Приморье 2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении террористов, готовивших диверсию на территории авиабазы ВКС РФ. Видео из зала заседания и задержания диверсантов предоставили в ЦОС ФСБ.

На кадрах видно, как группе обвиняемых провозглашают приговор за совершение преступления. Отмечается, что террористы получили от четырех до 23 лет лишения свободы.

В ведомстве напомнили, что задержанные 13 человек также причастны к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае. Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и СК задержали диверсантов в январе 2023 года. Отмечается, что следователи собрали неопровержимые доказательства того, что диверсантов завербовали украинские спецслужбы.

Ранее сообщалось о задержании двух сотрудников ГУР Украины под Калининградом за шпионаж.

#ВКС РФ #Приморский край #Диверсия #террорист #приговор суда
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