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Под Калининградом задержали двух сотрудников ГУР Украины за шпионаж

Вражеские агенты также пытались выкрасть ребенка.
Сергей Лебедев 2024-10-03 09:47:40
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

В Калининградской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж и попытку выкрасть ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Один из вражеских агентов собирал данные о защищенности российско-литовского участка государственной границы, опрашивая жителей прибалтийской страны. Он также проводил разведку при помощи технических средств.

Позже сотрудники ГУР попытались проникнуть в Россию с территории Литвы. Их задержали силовики. Выяснилось, что одной из целей агентов было похищение несовершеннолетнего россиянина, отцом которого является украинский разведчик.

Следователями заведено уголовное дело по статье за шпионаж. Задержанные арестованы.

#Украина #ФСБ #Калининградская область #Литва #ГУР #Задержание
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