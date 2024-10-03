Под Калининградом задержали двух сотрудников ГУР Украины за шпионаж

В Калининградской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж и попытку выкрасть ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Один из вражеских агентов собирал данные о защищенности российско-литовского участка государственной границы, опрашивая жителей прибалтийской страны. Он также проводил разведку при помощи технических средств.

Позже сотрудники ГУР попытались проникнуть в Россию с территории Литвы. Их задержали силовики. Выяснилось, что одной из целей агентов было похищение несовершеннолетнего россиянина, отцом которого является украинский разведчик.

Следователями заведено уголовное дело по статье за шпионаж. Задержанные арестованы.