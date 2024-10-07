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В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах

К отопительному сезону подготовлено более 74 тысяч столичных объектов.
Алексей Курильченко 2024-10-07 10:34:07
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

В Москве начали включать отопление в жилых домах и социальных объектах. Полный перевод систем на зимний режим работы будет завершен в течение пяти дней. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина начали подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы», - заявил Бирюков.

Сначала отопление включат в социальных учреждениях - школах, больницах, детских садах. Параллельно проводится включение в жилых домах и офисах. Затем подачу тепла включат на предприятиях торговли и промышленности.

Власти Москвы отметили, что к отопительному сезону подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч многоквартирных домов. В период с мая по сентябрь в столице проводились гидравлические и температурные испытания, что позволило отремонтировать ненадежные участки.

Напомним, что в Подмосковье отопление включено с 29 сентября в школах, детских садах и поликлиниках. В квартиры тепло проведут при условии, если температура на улице будет меньше 8 градусов.

#Москва #в стране и мире #Петр Бирюков #отопление #отопительный сезон
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