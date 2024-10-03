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Пленный: бойцы ВСУ заразились туберкулезом, разместившись в диспансере

Пленный украинский военный Анатолий Шумский сообщил о размещении подразделений ВСУ в медицинском учреждении.
2024-10-03 10:55:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командование ВСУ расквартировало свои подразделения в туберкулезном диспансере в Харьковской области. О размещении солдат в медицинском учреждении сообщил взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Анатолий Шумский. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Жили мы в туберкулезном санатории. Несколько человек заболели туберкулезом», - поделился он.

По данным Минобороны, в медучреждении были не только военные. Там командование оборудовало склад оружия и боеприпасов.

Шумский, как и многие соотечественники, был насильно мобилизован. Пересекся с представителем ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) на улице по дороге на работу, выдали повестку, пришлось служить.

Во время службы командный состав менялся как перчатки. По словам пленного, во взводе командиров было шесть или семь, а в какой-то период не было вообще никого.

Шумский указал на большие потери в рядах ВСУ и нежелание украинцев участвовать в боевых действиях. Привел пример жестокого отношения командования, когда бойцы написали рапорт об отказе идти в бой, а командиры за это их сильно избили. После избиения солдатам угрожали расправой в случае попытки отступить или сдаться. В итоге сам Шумский был пленен при заходе российских военнослужащих в блиндаж.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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