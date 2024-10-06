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Учения ОДКБ «Нерушимое братство-2024» завершились в Казахстане

Военнослужащие миротворческих подразделений в ходе учений отрабатывали совместные действия в зоне условного конфликта, патрулировали местность, помогали беженцам и захватывали условных террористов.
2024-10-06 09:53:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Казахстане завершились командно-штабные учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024». На учебном полигоне «Берег» свои действия отработали военнослужащие из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

«Участники учений показали высокий уровень слаженности, четко взаимодействовали при решении учебно-боевых задач. Сделан еще один шаг к совершенствованию оперативной совместимости миротворческого контингента», - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Участники учений совместно решали миротворческие задачи на контрольно-пропускных пунктах, в местах приема беженцев, осуществляли патрулирование местности, оказывали гуманитарную помощь, эвакуировали местное население, блокировали и захватывали условных террористов.

«Успехи, достигнутые в учениях - это результат серьезной подготовки миротворцев, их умение бороться и побеждать в сложных условиях. Профессиональные действия подтверждают, что миротворцы являются компонентом, без которого невозможно обеспечить мир и стабильность», - добавил Сердюков.

По окончании учений состоялась торжественная церемония их закрытия. Наиболее отличившихся бойцов наградили медалями, грамотами и ценными подарками. Воинские национальные контингенты прошли торжественным маршем под музыку оркестра.

«Дальнейшее совершенствование состава миротворческих сил ОДКБ, их подготовка к выполнению задач являются важным направлением развития системы коллективной безопасности. Развитие миротворческого направления предполагает повышение готовности к участию в международных миротворческих операциях с целью повышения мира и безопасности и защиты интересов наших стран и организаций», - констатировал генерал-полковник.

Всего к учениям привлекались более 2 000 военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и Си-295, беспилотная авиация.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #учения #Миротворцы #одкб #нерушимое братство-2024
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