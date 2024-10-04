Миротворцы из России задержали «террористов» на учении ОДКБ в Казахстане

Военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа в ходе учений с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024» в Казахстане задержали условную группу боевиков.

По сценарию учений, сотрудники милиции Киргизии и Таджикистана вытеснили группу террористов из города, а российские военнослужащие устроили преследование. Оно контролировалось с воздуха дронами.

Далее миротворцы окружили «террористов», штурмовики открыли огонь и захватили «боевиков». После чего задержанных доставили в ОВД для проведения следственных мероприятий.

«Практика очень хорошая, полезная, в будущем пригодится. Обмениваемся опытом с соседними странами», - рассказал оператор БПЛА Никита Ионин.

Учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024» проводятся с 1 по 5 октября на полигоне Берег в Казахстане. В мероприятии принимают участие более 2 000 военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Привлечены свыше 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и Си-295, беспилотная авиация.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.