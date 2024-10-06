Из Ливана в сторону города Кирьят-Шмона в Израиле выпустили 30 ракет

Израильские военные заявили об обстреле в сторону приграничного города Кирьят-Шмона. Из Ливана было выпущено около 30 ракет, сообщается в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Часть снарядов была перехвачена, другие упали на открытой местности», - говорится в публикации.

На севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги. Система ПВО «Железный купол» пытается перехватывать ракеты.

Это может быть ответной атакой на недавние израильские удары по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Бейруте. Ранее сообщалось, что организация могла намеренно разместить свое оружие под жилыми зданиями в центре ливанской столицы, подвергая опасности население этого района.

По данным Всемирной организации здравоохранения, только за минувшие два дня в Ливане погибло 28 медиков. Больницы, как и пункты временного размещения, переполнены.