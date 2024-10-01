Расчет «Панцирь-С1» уничтожил ударный дрон ВСУ в Курской области

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» сбил ударный беспилотный летательный аппарат в Курской области.

Во время боевого дежурства расчет ЗРПК обнаружил воздушную цель и определил, что это ударный дрон, находящийся на вооружении ВСУ. Военнослужащие взяли аппарат на сопровождение и уничтожили.

Расчеты комплексов «Панцирь-С1» постоянно меняют позиции. На новом месте они могут за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.

ЗРПК «Панцирь-С1» круглые сутки контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Они оснащены 12 зенитными ракетами и двумя двуствольными пушками калибра 30 мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.