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Расчет «Панцирь-С1» уничтожил ударный дрон ВСУ в Курской области

Военнослужащие взяли аппарат на сопровождение и поразили цель.
2024-10-01 07:13:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» сбил ударный беспилотный летательный аппарат в Курской области.

Во время боевого дежурства расчет ЗРПК обнаружил воздушную цель и определил, что это ударный дрон, находящийся на вооружении ВСУ. Военнослужащие взяли аппарат на сопровождение и уничтожили.

Расчеты комплексов «Панцирь-С1» постоянно меняют позиции. На новом месте они могут за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.

ЗРПК «Панцирь-С1» круглые сутки контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Они оснащены 12 зенитными ракетами и двумя двуствольными пушками калибра 30 мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #Украина #беспилотники #Курская область #ВСУ #дроны #ЗРПК «Панцирь-С1»
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