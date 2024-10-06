Городские службы Москвы приведены в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающихся циклона «Кассандра». По прогнозам, на улицы столицы может выпасть до 43 миллиметров осадков, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности», - сообщил Бирюков.

Из-за проливных дождей на улицах столицы будут дежурить бригады и техники ГУП «Мосводосток». Также для борьбы с последствиями от «Кассандры» привлекли перекачивающее оборудование дорожных служб и инженерных компаний.

Помимо этого, власти города поручили очистить водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы. Электросетевые организации подготовят источники аварийного питания.

Ранее москвичей предупредили о приближении циклона «Кассандра». Ожидается, что в понедельник может быть побит суточный рекорд по объему осадков.