МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичей предупредили о приближении циклона «Кассандра»

К вечеру воскресенья в столице может начаться ливень.
Сергей Лебедев 2024-10-06 16:42:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В ближайшие двое суток на Москву обрушится циклон «Кассандра». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, уже к вечеру в столице может начаться ливень.

«За ближайшие 2 суток «Кассандра» обрушит на Москву 34,8 мм дождя или около половины от всего октябрьского лимита небесной влаги», - написал синоптик в своем Telegram-канале.

При этом в понедельник может быть побит суточный рекорд по объему осадков. Также завтра местами возможна гроза. По словам Тишковца, для октября это очень редкое явление.

Напомним, ранее в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву на следующей неделе после дождливой погоды вернется тепло. Уже в четверг столбик термометра может достигнуть 15 градусов, а в выходные - 19 градусов.

#Москва #в стране и мире #дождь #Циклон #Евгений Тишковец #ливень #Кассандра
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 