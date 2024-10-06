Москвичей предупредили о приближении циклона «Кассандра»

В ближайшие двое суток на Москву обрушится циклон «Кассандра». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, уже к вечеру в столице может начаться ливень.

«За ближайшие 2 суток «Кассандра» обрушит на Москву 34,8 мм дождя или около половины от всего октябрьского лимита небесной влаги», - написал синоптик в своем Telegram-канале.

При этом в понедельник может быть побит суточный рекорд по объему осадков. Также завтра местами возможна гроза. По словам Тишковца, для октября это очень редкое явление.

Напомним, ранее в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву на следующей неделе после дождливой погоды вернется тепло. Уже в четверг столбик термометра может достигнуть 15 градусов, а в выходные - 19 градусов.