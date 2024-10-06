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Нового генсека НАТО Рютте в Нидерландах называют «Тефлоновый Марк»

Новым генсеком НАТО назначили бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, первым делом он направился с визитом в Киев.
Станислав Иващенко 2024-10-06 19:27:59
© Фото: Ppe, Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Новым генсеком НАТО стал Марк Рютте - бывший премьер-министр Нидерландов. На родине его называют «Тефлоновый Марк» за умение ловко выходить невредимым из любых скользких ситуаций. Когда в стране был скандал, связанный с мошенничеством с детскими пособиями, весь его кабинет ушел в отставку, но Рютте практически сразу же вернулся на свой пост.

«Наш бывший премьер Марк Рютте… Тот самый, что в одно лицо угробил страну, наводнив ее мигрантами, убил экономику, преследовал фермеров… Вот его назначили генсеком НАТО. И как мы вас уже предупреждали, Рютте фактически купил себе это кресло за бабки», - поделилась мнением активист правого, консервативного движения Европы Ева Флардингербрек.

Первым делом новый генсек отправился в Киев, чтобы поддержать Зеленского. В это время бывший глава НАТО Йенс Столтенберг отправляется на покой - ему нашли место в Центробанке Норвегии, где он будет получать солидную зарплату. Удобство заключается в том, что когда случится полный разгром НАТОвских наемников и капитуляция Киева, Столтенберг уже будет ни при чем. 

О том, какие изменения произошли в НАТО и кто такой новый глава Североатлантического альянса, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#НАТО #Йенс Столтенберг #нидерланды #генсек НАТО #Марк Рютте
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