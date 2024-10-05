После дождливой погоды в Москву вернется тепло

Большое количество осадков в Москве и Подмосковье можно расценивать как благо, так как сейчас в столичном регионе наблюдается почвенная засуха из-за высоких температур сентября. Этим со «Звездой» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наконец-то в столичном регионе прошел дождь, так как почва в Подмосковье пересохла. Прошедшие дожди благоприятны для аграриев», - отметил собеседник телеканала.

Однако дождливая погода принесет в Москву повышение температур, уверил эксперт.

«Пойдет фронтальный раздел, а за ним воздушные массы будут уже с юго-востока и юга. Температура повысится до 17-19 градусов», - предупредил Вильфанд.

После очередного тепла будет изменение температурного режима, но холод не задержится в столице. Предстоящий вторник будет облачным, столбик термометра покажет 13-14 градусов, но существенных осадков не предвидится. Более холодный день следующей недели будет в среду – в Москве около 10 градусов тепла, в области от 8 до 13 градусов, но и в этом случае температура будет выше нормы на два-три градуса, отметил эксперт.

Начиная со следующего четверга, температура повысится, столбик термометра будет стремиться к отметке в 15 градусов. Предстоящие выходные тоже будут теплыми – дневная температура достигнет 14-19 градусов.

По словам Романа Вильфанда, даже эти показатели первой декады октября выше климатической нормы, и соответствуют началу сентября.