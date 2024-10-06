Огонь охватил 700 «квадратов» торговой базы в Каспийске

Огонь на втором этаже торговой базы в Каспийске охватил 700 квадратных метров. Об этом сообщает RT со ссылкой на МЧС России.

«В Каспийске огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники» - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

На кадрах, опубликованных МЧС России, видно, что большая часть здания объята огнем, а клубы черного дыма поднимаются над торговым объектом.

По предварительным данным, горит бытовая техника и оптовая точка по продаже мягких игрушек.

Сообщалось, что территория, где горит здание, оцеплена, на месте дежурят кареты скорой помощи и сотрудники полиции. О погибших и пострадавших информации не поступало.

Причины возгорания пока неизвестны.