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Огонь охватил 700 «квадратов» торговой базы в Каспийске

Горит второй этаж здания.
Виктория Бокий 2024-10-06 14:22:52
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Огонь на втором этаже торговой базы в Каспийске охватил 700 квадратных метров. Об этом сообщает RT со ссылкой на МЧС России.

«В Каспийске огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники» - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

На кадрах, опубликованных МЧС России, видно, что большая часть здания объята огнем, а клубы черного дыма поднимаются над торговым объектом.

По предварительным данным, горит бытовая техника и оптовая точка по продаже мягких игрушек.

Сообщалось, что территория, где горит здание, оцеплена, на месте дежурят кареты скорой помощи и сотрудники полиции. О погибших и пострадавших информации не поступало.

Причины возгорания пока неизвестны.

#пожар #ЧП #Каспийск #огонь #МЧС России
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