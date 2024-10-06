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Торговая база полыхает в Каспийске

По предварительной информации, эпицентр пожара находится в складе бытовой техники и мягких игрушек.
Ян Брацкий 2024-10-06 13:32:45
© Фото: kaspiysk_dagestan, telegram © Видео: kaspiysk_dagestan, telegram

Торговая база объята пламенем в Каспийске. По предварительной информации, горит бытовая техника и оптовая точка по продаже мягких игрушек.

На опубликованных с места кадрах видно, как огонь уничтожает кровлю и перекрытия. Черные клубы дыма видно издалека.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь успел распространиться по этажу.

«По прибытии пожарных расчетов 10-ПСЧ горением охвачен 2-й этаж трехэтажного здания на площади 100 м²» ,- говорится в сообщении пресс-службы Управления по делам ГО и ЧС города Каспийска.

Сейчас территория оцеплена, на месте дежурят кареты скорой помощи и сотрудники полиции. О погибших и пострадавших информации не поступало.

В причинах возгорания дознаватели будут разбираться после окончания тушения огня.

#в стране и мире #пожар #ЧП #Каспийск #МЧС России #ГО и ЧС
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