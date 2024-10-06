Торговая база полыхает в Каспийске

Торговая база объята пламенем в Каспийске. По предварительной информации, горит бытовая техника и оптовая точка по продаже мягких игрушек.

На опубликованных с места кадрах видно, как огонь уничтожает кровлю и перекрытия. Черные клубы дыма видно издалека.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь успел распространиться по этажу.

«По прибытии пожарных расчетов 10-ПСЧ горением охвачен 2-й этаж трехэтажного здания на площади 100 м²» ,- говорится в сообщении пресс-службы Управления по делам ГО и ЧС города Каспийска.

Сейчас территория оцеплена, на месте дежурят кареты скорой помощи и сотрудники полиции. О погибших и пострадавших информации не поступало.

В причинах возгорания дознаватели будут разбираться после окончания тушения огня.