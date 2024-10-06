Лерчек дала признательные показания на допросе, но позже отказалась от них

Блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, дала признательные показания в ходе первого допроса по делу о переводе денежных средств на счета иностранцев с использованием подложных документов, но вскоре отказалась от них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», - говорится в сообщении агентства.

4 октября Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест экс-супругов Чекалиных до 26 ноября. Они обвиняются в незаконном переводе 251 миллиона рублей за пределы РФ.

Решение отправить блогеров под домашний арест было избрано, чтобы Чекалины не смогли уничтожить или скрыть доказательства совершения преступления.