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Лерчек дала признательные показания на допросе, но позже отказалась от них

Ранее суд отправил под домашний арест экс-супругов Чекалиных до 26 ноября.
Виктория Бокий 2024-10-06 14:59:35
© Фото: Petrov Sergey news.ru Global Look Press

Блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, дала признательные показания в ходе первого допроса по делу о переводе денежных средств на счета иностранцев с использованием подложных документов, но вскоре отказалась от них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», - говорится в сообщении агентства.

4 октября Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест экс-супругов Чекалиных до 26 ноября. Они обвиняются в незаконном переводе 251 миллиона рублей за пределы РФ.

Решение отправить блогеров под домашний арест было избрано, чтобы Чекалины не смогли уничтожить или скрыть доказательства совершения преступления.

#суд #Допрос #Домашний арест #лерчек #чекалины
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