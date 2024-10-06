МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ABC: Обама 10 октября присоединится к предвыборной кампании Харрис

Бывший президент планирует посетить колеблющиеся штаты.
Сергей Лебедев 2024-10-06 10:25:39
© Фото: Annabelle Gordon - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Бывший американский президент Барак Обама намерен с 10 октября вступит в предвыборную кампанию Камалы Харрис. Предполагается, что он будет активно в ней участвовать до голосования. Об этом сообщает ABC News.

По данным журналистов, Барак Обама планирует посетить колеблющиеся штаты, где еще не определился явный лидер в предвыборной гонке. Первую остановку он сделает в районе Питтсбурга в штате Пенсильвания.

Напомним, выборы пройдут 5 ноября. От Республиканской партии за пост главы государства поборется Дональд Трамп. От демократов выдвинута действующий вице-президент Камала Харрис.

Изначально от Демократической партии на выборы должен был пойти нынешний американский лидер Джо Байден. Но после провального выступления на дебатах в июне он решил выйти из гонки и поддержал выдвижение Камалы Харрис. 

#Выборы #Дональд Трамп #голосование #Барак Обама #Камала Харрис
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 