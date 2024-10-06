ABC: Обама 10 октября присоединится к предвыборной кампании Харрис

Бывший американский президент Барак Обама намерен с 10 октября вступит в предвыборную кампанию Камалы Харрис. Предполагается, что он будет активно в ней участвовать до голосования. Об этом сообщает ABC News.

По данным журналистов, Барак Обама планирует посетить колеблющиеся штаты, где еще не определился явный лидер в предвыборной гонке. Первую остановку он сделает в районе Питтсбурга в штате Пенсильвания.

Напомним, выборы пройдут 5 ноября. От Республиканской партии за пост главы государства поборется Дональд Трамп. От демократов выдвинута действующий вице-президент Камала Харрис.

Изначально от Демократической партии на выборы должен был пойти нынешний американский лидер Джо Байден. Но после провального выступления на дебатах в июне он решил выйти из гонки и поддержал выдвижение Камалы Харрис.