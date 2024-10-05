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Боец ВС РФ рассказал, как «выкуривали» врага из шахт под Угледаром

Когда боевики оставались окруженными, они сдавались в плен.
2024-10-05 09:56:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные «выкуривали» украинских боевиков из шахт под Угледаром, взрывая выходы оттуда. Когда у националистов оставался только один путь отхода, они сдавались в плен. Об этом рассказал командир штурмовой роты с позывным «Союз».

«Допустим, сядет в каком-то углу огневой расчет: пулеметчик, крупнокалиберный пулемет стоит. И просто закрывает вход. Наши ребята во взаимодействии с инженерами совершали подрывы данных сооружений. Враг оставался в этом месте полностью окруженным. Закрыли ему один выход и у него оставался только вход. И просто исходя из того, что деться некуда, он сразу отпускал этот пулемет и добровольно сдавался в плен», - объяснил российский военный.

Он добавил, что захват важных объектов в Угледаре теперь позволит еще лучше работать с дронами и устанавливать ретрансляторы для стабильной связи с подразделениями.

Напомним, о взятии под контроль Угледара Министерство обороны Российской Федерации сообщило в минувший четверг. На следующий день глава оборонного ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих. Он отправил телеграммы соединениям и частям, отличившимся при освобождении города.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #спецоперация #Союз #МО РФ #шахты #угледар
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