Боец ВС РФ рассказал, как «выкуривали» врага из шахт под Угледаром

Российские военные «выкуривали» украинских боевиков из шахт под Угледаром, взрывая выходы оттуда. Когда у националистов оставался только один путь отхода, они сдавались в плен. Об этом рассказал командир штурмовой роты с позывным «Союз».

«Допустим, сядет в каком-то углу огневой расчет: пулеметчик, крупнокалиберный пулемет стоит. И просто закрывает вход. Наши ребята во взаимодействии с инженерами совершали подрывы данных сооружений. Враг оставался в этом месте полностью окруженным. Закрыли ему один выход и у него оставался только вход. И просто исходя из того, что деться некуда, он сразу отпускал этот пулемет и добровольно сдавался в плен», - объяснил российский военный.

Он добавил, что захват важных объектов в Угледаре теперь позволит еще лучше работать с дронами и устанавливать ретрансляторы для стабильной связи с подразделениями.

Напомним, о взятии под контроль Угледара Министерство обороны Российской Федерации сообщило в минувший четверг. На следующий день глава оборонного ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих. Он отправил телеграммы соединениям и частям, отличившимся при освобождении города.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.