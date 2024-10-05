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Белоусов поздравил преподавателей военных заведений с Днем учителя

Министр обороны уверен, что преподаватели образовательных организаций будут и дальше воспитывать настоящих патриотов, способных приумножить славу Вооруженных Сил страны.
Ирина Егорова 2024-10-05 03:04:04
© Фото: Вадим Савицкий, РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций ведомства с Днем учителя.

«Ваш благородный, ответственный и самоотверженный труд заслуживает особого признания и уважения. Вы не просто передаете знания – вы формируете будущее нашей армии, воспитываете достойных защитников Отечества», - сказано в поздравительной телеграмме.

Он отметил, что благодаря стремлению учителей идти в ногу со временем в военных учебных заведениях созданы условия для получения качественного образования.

Глава оборонного ведомства выразил уверенность, что преподаватели и дальше будут готовить всесторонне образованных граждан, воспитывать настоящих патриотов, способных приумножить славу Вооруженных Сил и нашей страны.

В заключение он пожелал педагогам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и успехов благородном деле воспитания и обучения будущих офицеров.

Российских учителей с профессиональным праздником поздравил также Владимир Путин. Глава государства отметил важность создания в стране условий для профессионального роста учителей. И призвал расширять применение современных методик.

#Минобороны РФ #праздник #поздравление #Андрей Белоусов #День учителя
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