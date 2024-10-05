Путин призвал создавать условия для профессионального роста педагогов

Президент России Владимир Путин в своем поздравительном обращении к российским педагогом отметил важность создания в стране условий для профессионального роста учителей. И призвал расширять применение современных методик.

«Мы системно обновляем образовательные программы, чтобы ребята получали знания, востребованные в сегодняшнем динамичном, высокотехнологичном мире, развиваем инфраструктуру образования», - заявил российский лидер.

По его словам, всю большую роль для профессионального роста педагогов играют конкурсы учительского мастерства. Например, Всероссийский форум классных руководителей, который в эти дни проходит в Москве, доказательство того, что в стране много талантливых, увлеченных своим делом учителей.

«И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков еще, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность», - добавил Путин.

Форум стал значимой площадкой для обмена опытом, для того, чтобы отметить заслуги наставников. Он отметил, что Россия всегда отличалась сильной педагогической школой.

День учителя традиционно отмечается по всей России 5 октября. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Так, сегодня участники специальной военной операции из Москвы и Московской области поздравили своих школьных преподавателей с профессиональным праздником.