МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Три дрона атаковали здание администрации Горловки в ДНР

В жилом массиве «Строитель» повреждения получили два жилых дома, пострадала мирная жительница.
Владимир Рубанов 2024-10-05 03:01:40
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Украинские вооруженные силы нанесли удар по зданию администрации Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее днем он сообщал о другой атаке на администрацию.

В здание попали как минимум три дрона-камикадзе, передает РИА Новости. Два беспилотника ударили в стены пятого этажа, третий влетел в окно.

После удара в здании начался пожар на четвертом и пятом этажах. Взрывом на улицу выбросило мебель и документы. Пожарные уже потушили огонь.

Мэр города сообщил также, что украинские дроны атаковали жилой массив «Строитель». Повреждения получили два жилых дома, пострадала мирная жительница.

ВСУ регулярно наносят удары по Горловке. 3 октября боевики дважды за сутки атаковали администрацию города и нанесли удар кассетными боеприпасами.

#бпла #Украина #ДНР #беспилотники #ВСУ #Горловка #атака дронов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 