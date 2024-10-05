Три дрона атаковали здание администрации Горловки в ДНР

Украинские вооруженные силы нанесли удар по зданию администрации Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее днем он сообщал о другой атаке на администрацию.

В здание попали как минимум три дрона-камикадзе, передает РИА Новости. Два беспилотника ударили в стены пятого этажа, третий влетел в окно.

После удара в здании начался пожар на четвертом и пятом этажах. Взрывом на улицу выбросило мебель и документы. Пожарные уже потушили огонь.

Мэр города сообщил также, что украинские дроны атаковали жилой массив «Строитель». Повреждения получили два жилых дома, пострадала мирная жительница.

ВСУ регулярно наносят удары по Горловке. 3 октября боевики дважды за сутки атаковали администрацию города и нанесли удар кассетными боеприпасами.