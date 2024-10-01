Захарова назвала конфликт на Ближнем Востоке коллапсом политики США

Организация объединенных наций является уникальным механизмом, который в состоянии решать вопросы различной сложности, но США делают все, чтобы этот механизм не использовать по назначению, ломают его, не дают возможности для усовершенствования и «ставят палки в колеса». Об этом в эфире программы «Между тем» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Примером является конфликт на Ближнем Востоке.

«Ближневосточный коллапс - а это коллапс американской политики, тому прекрасное свидетельство. Когда одна страна, США, берет на себя функцию защитника и проводника интересов всего региона, объявляет союзником одну страну - Израиль - и все это заканчивается кровавой мясорубкой, которую многие характеризуют как геноцид», - пояснила Захарова.

Доказательством тому также являются и митинги, которые проходили в Нью-Йорке параллельно с заседанием ГА ООН. Представитель внешнеполитического ведомства заявила, что манифестации являются даже не пропалестинскими, не антиизраильскими, а антигеноцидными.

«Американцы испытывают ненависть к методам решения проблем - это силовой метод, на уровне истребления людей, который США предлагают всем», - добавила Захарова.

По ее словам, Госдеп США превратился в «бюро по раздаче снарядов», потому что единственный инструмент решения вопросов у США - это выделение помощи на вооружение и кредитование.

Подобная ситуация происходит на Украине, считает Захарова, однако, если на Ближнем Востоке Вашингтон это делает самостоятельно, то в случае с Киевом - ответственность переносится на страны ЕС.

На полях Генеральной Ассамблея ООН 18 сентября была принята резолюция по Палестине и Израилю. В ней сказано, что Израиль должен исполнить положения заключения Международного суда ООН и освободить оккупированные территории Палестины в течение 12 месяца. В МИД РФ назвали документ важным шагом в признании незаконных действий Тель-Авива.