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В ЦАХАЛ признали, что иранские ракеты попали по двум авиабазам

В ходе массированной атаки во вторник 1 октября Иран запустил в сторону Израиля, по информации ЦАХАЛ, примерно 230 снарядов. В Тегеране заявили, что 90% запущенных ракет поразили цели.
Елизавета Кондрикова 2024-10-05 21:15:18
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что иранские ракеты в ходе массированной атаки во вторник 1 октября поразили две авиабазы, однако они не получили серьезных повреждений. Речь идет о базах Неватим и Тель-Ноф, приводит слова представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари газета Times of Israel.

«Благодаря нашим возможностям (противовоздушной) обороны и ответственному поведению общественности никто не пострадал», - сказал он.

Уточняется, что ракетное попадание не повлияло на израильские самолеты и возможности ВВС страны, авиабазы продолжают функционировать, как раньше. Хагари добавил, что удары Ирана пришлись также на центр страны и некоторые гражданские районы.

По словам представителя ЦАХАЛ, Израиль собирается ответить запуском 200 ракет, когда это произойдет, будет решить именно израильская сторона.

Напомним, согласно официальному сообщению ЦАХАЛ, Иран запустил в сторону Тель-Авива примерно 230 снарядов. По данным СМИ, речь идет о 500 ракетах. В КСИР заявили, что 90% из них поразили цели.

#Израиль #Иран #ЦАХАЛ #ракетная атака #авиабазы
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