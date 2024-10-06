Вирусолог оценил вероятность появления вируса Марбург в России

Вероятность появления вируса Марбург в России равна нулю. В этом «Звезду» уверил академик РАМН Виталий Зверев.

«Он есть у нас только в закрытых лабораториях», - сказал вирусолог.

По словам доктора биологических наук, заразиться этим вирусом не так просто, на территории России он не циркулирует и ничем не переносится.

Источником заражения и переноса инфекции являются летучие мыши. И распространен вирус в Африке. По словам эксперта, шанс подхватить Марбург мал, даже если человек находился в тех местах, где есть эта инфекция. Со слов собеседника «Звезды», Марбурга не надо бояться, его не будет в нашей стране. Передача возбудителя заболевания от больного человека к здоровому затруднена.

«Статистика показывает единичные случаи, у нас в России не было таких», - заключил Виталий Зверев.

Ранее иммунолог Павел Волчков в беседе со «Звездой» сказал, что на данный момент нет вакцины от этого смертельно опасного вируса.