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Вирусолог оценил вероятность появления вируса Марбург в России

В России он есть только в закрытых лабораториях.
Виктория Бокий 2024-10-06 08:53:18
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Global Look Press

Вероятность появления вируса Марбург в России равна нулю. В этом «Звезду» уверил академик РАМН Виталий Зверев.

«Он есть у нас только в закрытых лабораториях», - сказал вирусолог.

По словам доктора биологических наук, заразиться этим вирусом не так просто, на территории России он не циркулирует и ничем не переносится.

Источником заражения и переноса инфекции являются летучие мыши. И распространен вирус в Африке. По словам эксперта, шанс подхватить Марбург мал, даже если человек находился в тех местах, где есть эта инфекция. Со слов собеседника «Звезды», Марбурга не надо бояться, его не будет в нашей стране. Передача возбудителя заболевания от больного человека к здоровому затруднена. 

«Статистика показывает единичные случаи, у нас в России не было таких», - заключил Виталий Зверев.

Ранее иммунолог Павел Волчков в беседе со «Звездой» сказал, что на данный момент нет вакцины от этого смертельно опасного вируса.

#Вирус #эксперт #академик #наш эксклюзив #Марбург
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