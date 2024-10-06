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За сутки в Ливане погибли 25 человек в результате израильского удара

Ранены 127 человек.
Виктория Бокий 2024-10-06 05:44:14
© Фото: Bilal Jawich XinHua Global Look Press

За сутки в результате израильских авианалетов на Бейрут и другие ливанские провинции погибли 25 человек и 127 ранены. Данные о жертвах опубликовал Центр по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана.

Ударам со стороны Израиля также подверглись населенные пункты в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир.

Всего с начала военной эскалации в октябре 2023 года жертвами израильских бомбардировок стали 2 тысячи человек, еще 9,6 тысяч раненых.

Ранее Израиль предупредил жителей Бейрута о возможных новых ударах и призвал эвакуироваться из южных районов ливанской столицы.

#Израиль #Бейрут #ливан #удар #авианалеты
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