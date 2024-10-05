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Израиль предупредил жителей Бейрута о возможных новых ударах

В сообщении говорится, что жители Ливана находятся вблизи объектов шиитской радикальной группировки «Хезболла».
Владимир Рубанов 2024-10-05 01:40:46
© Фото: Bilal Jawich XinHua Global Look Press

Израильская армия призвала жителей южных пригородов Бейрута немедленно эвакуироваться. В частности, военные призвали покинуть свои дома жителей района Бурдж-эль-Бараджне.

Сообщение распространил в социальной сети X арабоязычный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри. В нем говорится, что жители Ливана находятся вблизи объектов шиитской радикальной группировки «Хезболла».

Ради безопасности они «обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них», сообщил военный.

Эдри опубликовал спутниковый снимок района. На нем отмечено здание, которое якобы использует «Хезболла» в качестве военного объекта.

Армия обороны Израиля практически каждую ночь распространяет рекомендации об эвакуации. После них обычно происходят крупные авиаудары по ливанской столице.

Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против объектов и сил «Хезболлы» на юге Ливана. В сентябре начались воздушные удары по Ливану. С начала эскалации от атак Израиля погибло более 2 тысяч жителей страны.

#Израиль #Бейрут #ливан #авиаудары #мирные жители #жертвы #арабо-израильский конфликт
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