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Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Глава государства поблагодарил педагогов за выполнение «ответственной и благородной миссии».
Ирина Егорова 2024-10-05 00:30:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником - Днем учителя. Обращение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства поблагодарил педагогов за выбор «ответственной и благородной миссии», за всецелое посвящение себя ученикам.

«Стремитесь сделать все, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут для них надежной опорой во взрослой жизни», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что учительский труд вызывает уважение, так как в нем заложен глубочайший созидательный смысл - это помочь каждому найти свой собственный путь и призвание.

Российский лидер отметил сильную педагогическую школу в России, которая совмещает лучший дореволюционный, советский опыт и современные подходы. По его словам, всю большую роль играют конкурсы учительского мастерства. Например, Всероссийский форум классных руководителей, который в эти дни проходит в Москве, доказательство того, что в стране много талантливых, увлеченных своим делом учителей.

В заключение он пожелал успехов не только педагогам, но и ученикам. Ведь их достижения и победы являются лучшим подтверждением значимости труда и профессиональной самоотдачи и душевной щедрости учителя, добавил Путин.

День учителя отмечается 5 октября. Праздник в России ввели с 1994 года. Установлен в честь работников образования - школьных педагогов, преподавателей вузов, наставников колледжей и техникумов, всех, кто связал свою жизнь с образованием, воспитанием, становлением молодежи, подчеркнул Путин.

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