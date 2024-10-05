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Израильские истребители ударили по объектам «Хезболлы» в Бейруте

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛ, удары наносились по командным центрам ливанского движения и объектам инфраструктуры.
Елизавета Кондрикова 2024-10-05 18:27:46
© Фото: idfofficial, Telegram © Видео: idfofficial, Telegram

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили об осуществлении точных авиаударов по командным центрам и объектам инфраструктуры ливанского движения «Хезболла» в столице Ливана Бейруте. В регионе действовали израильские истребители. Пресс-служба также опубликовала видео удара. 

«Террористическая организация "Хезболла" намеренно разместила свое оружие под жилыми зданиями в центре Бейрута, подвергая опасности население этого района», - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram.

Уточняется, что израильской атаке предшествовали удары со стороны Ливана - было запущено около 30 снарядов.

В ЦАХАЛ также прокомментировали ночные израильские удары по Бейруту, завив, что под удар попали склады оружия, командные центры и другие объекты движения. В пресс-службе подчеркнули, что военные перед ударами приняли меры по «заблаговременному оповещению» населения и использовали «точные боеприпасы».

Напомним, сегодня утром стало известно об ударе израильской боевой авиации по штабу «Хезболлы» в мечети на юге Ливана, в непосредственной близости от нее находится комплекс зданий больницы, сообщил корреспондент «Звезды».

#в стране и мире #Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ
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