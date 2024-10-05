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Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии фашистскими

По его словам, несмотря на ограничения, республика стала одним из лидеров по производству в сельскохозяйственной отрасли.
Карина Тазетдинова 2024-10-05 16:56:31
© Фото: MFA Russia, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада, направленные на Минск, фашистскими и незаконными. При этом, по его словам, стране удалось адаптироваться даже в условиях ограничений.

«В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться», - заявил президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что благодаря поддержке белорусских властей в развитии сельского хозяйства им удалось выйти на лидирующие позиции по экспорту.

Ранее власти республики продлили до конца 2024 года эмбарго на ввоз некоторой сельскохозяйственной продукции из недружественных стран. Такое решение коснулось государств, которые ввели санкции в отношении Минска.

#в стране и мире #белоруссия #Запад #санкции #минск #Сельскохозяйственная продукция
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