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Минск продлил на 2024 год эмбарго на ввоз товаров из недружественных стран

Эмбарго касается более 20 групп продовольственных товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции в отношении Минска.
Ян Брацкий 2023-12-27 02:29:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Белорусские власти продлили до конца 2024 года эмбарго на ввоз некоторой сельскохозяйственной продукции из недружественных стран. О соответствующем решении кабмина говорится на национальном правовом интернет-портале страны.

«Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 1 и 3-5 постановления Совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года № 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров"», - говорится в постановлении.

Эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из некоторых стран коллективного Запада действует в Белоруссии с января прошлого года. После этого решение неоднократно корректировалось и продлевалось.

Аналогичное решение ранее принял президент России Владимир Путин, продливший срок действия специальных экономических мер в отношении стран, которые ввели санкции против официальной Москвы. Под запретом ввоз рыбы, морепродуктов, мяса, сыров и прочей молочной продукции, овощей и фруктов.

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