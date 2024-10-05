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Кабмин выделил 9 млрд рублей на продление трассы М-12 «Восток»

Речь идет об опережающем строительстве и реконструкции четырех участков дорог трассы М-12, которая будет продлена от Казани до Екатеринбурга.
Елизавета Кондрикова 2024-10-05 15:56:27
© Фото: Нафис Сиразетдинов, РИА Новости

Правительство России выделило девять млрд рублей на опережающее строительство четырех участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 «Восток». Новость о соответствующем распоряжении за подписью главы Кабмина Михаила Мишустина появилась на сайте правительства.  

«Речь идет о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, обхода населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии», - уточняется в сообщении ведомства.

Еще на двух участках дорог в Республике Татарстан проведут реконструкцию. Работы позволят продлить трассу М-12 от Казани до Екатеринбурга, которая станет частью международного транспортного коридора «Россия».

Ожидается, что движение по новым дорогам станет доступным уже к концу этого года.

Качество трассы «Восток» в феврале текущего года проверил президент России Владимир Путин. Он проехал по ней за рулем КамАЗа в рамках рабочего визита в Татарстан.  

#в стране и мире #республика татарстан #михаил мишустин #строительство дорог #трасса М-12 #правительств рф
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