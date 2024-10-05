Welt: НАТО планирует создать дополнительно 49 боевых бригад

Североатлантический альянс планирует создать дополнительно 49 боеспособных бригад, тем самым достигнув общей численности в 131 единицу. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на еще не опубликованные документы НАТО. Ранее достаточным количеством подобных бригад считалось 82.

Уточняется, что каждая новая бригада будет состоять из пяти тысяч военнослужащих. Подобное наращивание военной мощи необходимо для противодействия России, пишет газета. В НАТО считают, что со стороны нашей страны якобы исходит угроза безопасности стран-участниц блока.

Помимо этого Альянс планирует принять меры по увеличению количества единиц военной техники, ПВО, высокоточного оружия большой дальности. В отношении подразделений ПВО увеличение будет пятикратным - с 293 до 1467 единиц.

Напомним, накануне бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг признал в интервью для газеты Financial Times, что страны Европы уступают России в военном потенциале, и призвал их увеличить расходы на оборону.