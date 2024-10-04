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Столтенберг признал, что военный потенциал Европы уступает российскому

Бывший генсек НАТО также призвал страны Европы увеличить расходы на оборону.
Елизавета Кондрикова 2024-10-04 20:41:56
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua Globallookpress

Европейские страны из числа участниц НАТО уступают России по своему военному потенциалу, заявил бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Европе необходимо увеличить расходы на оборону, чтобы преодолеть это отставание.

«Мы знаем, что отстаем (от России - прим.ред.)», - сказал он в интервью для газеты Financial Times.

При этом он не уточнил, о каких суммах идет речь, но отметил, что оборонные расходы должны составить гораздо больше 2-3% ВВП. Столтенберг добавил, что сейчас страны Европы обладают небольшим количеством оружия, военной техники и военнослужащих, которые были бы готовы к потенциальному конфликту.

Ранее бывший генсек блока также заявлял, что присутствие Украины в НАТО станет «лучшей гарантией мира» в регионе. Также он добавил, что для устойчивого мира необходимо обеспечить Киев оружием.

#Россия #ВС РФ #Украина #НАТО #расходы на оборону #Йенс Столтенберг
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