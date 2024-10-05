Житель Бейрута рассказал, как спасался с семьей из горящего дома

В результате удара израильской армии по дому в центре Бейрута погибли девять работников медицинского центра, расположенного в здании. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал местный житель, чья квартира находится на этаж выше атакованного учреждения.

«Внезапно ночью раздался удар, началась гарь, дым. Мы испугались и всей семьей побежали. Спуститься не могли по обычной лестнице, потому что там нечем было дышать», - говорит очевидец.

В итоге покидать здание пришлось через пожарный выход и крышу. Среди жителей дома, по предварительным данным, погибших нет.

Напомним, на днях ЦАХАЛ ударил по медцентру в жилом доме в районе Эль-Башура. Ранее «Звезда» показала последствия атаки.